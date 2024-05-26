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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 307 lira 37 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 822 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 792 lira olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 79 milyon 891 bin 829 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 307 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 678 bin 60 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 268 bin 104 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 307 lira 37 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 230 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 822 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 792 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 79 milyon 891 bin 829 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 79 milyon 149 bin 237 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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