Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 284 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 268 bin 104 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 963 bin 470 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 284 lira 59 kuruş gaz ticaret miktarı ise 415 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 798 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 770 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 85 milyon 263 bin 932 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 86 milyon 221 bin 92 metreküp olarak kayıtlara geçti.