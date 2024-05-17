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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 559 lira 67 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 5 milyon 828 bin 620 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 559 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 828 bin 620 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 709 bin 704 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 559 lira 67 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 552 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 87 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 31 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 881 bin 346 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 117 milyon 640 bin 631 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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