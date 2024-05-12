Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 376 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 278 bin 72 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 144 bin 708 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 376 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 94 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 894 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 857 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 712 bin 301 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 555 bin 370 metreküp olarak kayıtlara geçti.