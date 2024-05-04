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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 770 lira 20 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 7 milyon 598 bin 235 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 770 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 598 bin 235 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 650 bin 600 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 770 lira 20 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 717 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 308 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 231 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 127 milyon 872 bin 595 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 127 milyon 759 bin 847 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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