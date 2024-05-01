Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 997 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 167 bin 860 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 422 bin 670 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 997 lira 71 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 138 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 550 lira, satış fiyatı ise 9 bin 497 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 789 bin 62 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 111 milyon 89 bin 785 metreküp olarak kayıtlara geçti.