Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 160 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 241 bin 170 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 830 bin 650 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 160 lira 41 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 319 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 668 lira 43 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 652 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 226 bin 997 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 119 milyon 127 bin 309 metreküp olarak kayıtlara geçti.