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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 172 lira 34 kuruş olarak belirlendi. Piyasa hacmi ise 6 milyon 830 bin 650 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 172 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 830 bin 650 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 622 bin 985 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 172 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 674 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 680 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 663 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 280 bin 42 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 946 bin 191 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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