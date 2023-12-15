Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 676 lira 24 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 310 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 42 lira 43 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 170 milyon 526 bin 505 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 676 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 23 milyon 104 bin 90 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 15 milyon 984 bin 682 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 676 lira 24 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 819 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 310 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 42 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 170 milyon 526 bin 505 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 171 milyon 173 bin 756 metreküp olarak kayıtlara geçti.