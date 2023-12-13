Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 398 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 5 milyon 755 bin 148 lira oldu. Türkiye'ye 221 milyon 653 bin 765 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 398 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 755 bin 148 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 17 milyon 311 bin 212 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 398 lira, gaz ticaret miktarı ise 466 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 17 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 778 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 221 milyon 653 bin 765 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 222 milyon 229 bin 465 metreküp olarak kayıtlara geçti.