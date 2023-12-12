Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 564 lira 64 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 192 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 936 lira 41 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 220 milyon 486 bin 901 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 564 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 311 bin 212 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 17 milyon 822 bin 857 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 564 lira 64 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 378 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 192 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 936 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 220 milyon 486 bin 901 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 219 milyon 692 bin 201 metreküp olarak kayıtlara geçti.