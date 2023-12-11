Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 489 lira 74 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 17 milyon 822 bin 857 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 489 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 822 bin 857 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 37 milyon 411 bin 151 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 489 lira 74 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 427 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 114 lira 23 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 865 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 186 milyon 292 bin 145 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 185 milyon 217 bin 11 metreküp olarak kayıtlara geçti.