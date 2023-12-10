Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 546 lira 42 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 37 milyon 411 bin 151 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 546 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 37 milyon 411 bin 151 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 25 milyon 25 bin 590 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 546 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 982 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 173 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 919 lira 10 kuruş olarak belirlendi.