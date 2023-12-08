Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 552 lira 44 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 180 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 924 lira 82 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 226 milyon 833 bin 210 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 552 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 33 milyon 866 bin 486 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 18 milyon 580 bin 572 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 552 lira 44 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 698 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 180 lira 6 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 924 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 226 milyon 833 bin 210 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 227 milyon 77 bin 488 metreküp olarak kayıtlara geçti.