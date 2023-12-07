Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 665 lira 65 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 18 milyon 580 bin 572 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 665 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 580 bin 572 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 492 bin 91 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 665 lira 65 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 467 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 298 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 32 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 208 milyon 838 bin 549 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 209 milyon 438 bin 258 metreküp olarak kayıtlara geçti.