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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 599 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 16 milyon 492 bin 91 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 599 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 492 bin 91 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 2 milyon 989 bin 175 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 599 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 309 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 228 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 969 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 198 milyon 284 bin 693 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 199 milyon 678 bin 44 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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