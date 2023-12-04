Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 731 lira 61 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış ve satış fiyatları da açıklandı. Türkiye'ye ise 132 milyon 463 bin 227 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 731 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 202 bin 610 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 2 milyon 590 bin 448 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 731 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 173 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 368 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 95 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 463 bin 227 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 133 milyon 579 bin 811 metreküp olarak kayıtlara geçti.