Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 824 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 2 milyon 590 bin 448 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 824 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 590 bin 448 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 908 bin 40 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 824 lira, gaz ticaret miktarı ise 202 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 465 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 182 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 979 bin 284 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 150 milyon 10 bin 725 metreküp olarak kayıtlara geçti.