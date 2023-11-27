Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 513 lira 78 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 8 milyon 36 bin 960 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 513 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 36 bin 960 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 245 bin 275 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 513 lira 78 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 698 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 347 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 938 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 179 milyon 441 bin 343 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 179 milyon 566 bin 348 metreküp olarak kayıtlara geçti.