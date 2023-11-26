Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 306 lira 83 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 12 milyon 245 bin 275 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 306 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 245 bin 275 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 80 bin 818 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 306 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 83 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 890 lira, satış fiyatı ise 10 bin 741 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 181 milyon 214 bin 214 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 181 milyon 208 bin 555 metreküp olarak kayıtlara geçti.