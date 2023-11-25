Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 450 lira olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 22 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 877 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 184 milyon 5 bin 481 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 450 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 80 bin 818 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 19 milyon 111 bin 553 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 450 lira, gaz ticaret miktarı ise 793 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 22 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 877 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 184 milyon 5 bin 481 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 183 milyon 889 bin 637 metreküp olarak kayıtlara geçti.