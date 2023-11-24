Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 334 lira 6 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 19 milyon 111 bin 553 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 334 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 19 milyon 111 bin 553 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 29 milyon 964 bin 206 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 334 lira 6 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 686 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 900 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 767 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 204 milyon 580 bin 690 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 203 milyon 756 bin 321 metreküp olarak kayıtlara geçti.