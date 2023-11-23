Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 373 lira 89 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 29 milyon 964 bin 206 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 373 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 29 milyon 964 bin 206 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 30 milyon 563 bin 542 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 373 lira 89 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 634 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 942 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 805 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 204 milyon 235 bin 636 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 202 milyon 158 bin 536 metreküp olarak kayıtlara geçti.