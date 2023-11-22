Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 481 lira 42 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 30 milyon 563 bin 542 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 481 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 30 milyon 563 bin 542 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 15 milyon 675 bin 910 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 481 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 662 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 55 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 907 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 175 milyon 971 bin 729 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 175 milyon 63 bin 760 metreküp olarak kayıtlara geçti.