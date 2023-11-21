Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 592 lira 55 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 15 milyon 675 bin 910 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 592 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 675 bin 910 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 406 bin 940 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 592 lira 55 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 352 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 172 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 12 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 195 milyon 327 bin 578 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 196 milyon 728 bin 978 metreküp olarak kayıtlara geçti.