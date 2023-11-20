Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 750 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 12 milyon 406 bin 940 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 750 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 406 bin 940 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 659 bin 850 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 750 lira, gaz ticaret miktarı ise1 milyon 56 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 337 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 162 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 155 milyon 367 bin 4 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 157 milyon 151 bin 184 metreküp olarak kayıtlara geçti.