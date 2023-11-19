Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 470 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 8 milyon 659 bin 850 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 470 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 659 bin 850 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 736 bin 350 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 470 lira, gaz ticaret miktarı ise 755 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 43 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 896 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 362 bin 746 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 150 milyon 132 bin 137 metreküp olarak kayıtlara geçti.