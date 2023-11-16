Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 450 lira olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 22 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 877 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 135 milyon 403 bin 528 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 450 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 625 bin 800 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 15 milyon 735 bin 810 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 450 lira, gaz ticaret miktarı ise 404 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 22 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 877 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 403 bin 528 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 135 milyon 601 bin 828 metreküp olarak kayıtlara geçti.