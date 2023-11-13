Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 147 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 705 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 590 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 147 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 33 milyon 131 bin 46 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 30 milyon 435 bin 313 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 147 lira 70 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 972 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 705 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 590 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 96 milyon 83 bin 283 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 94 milyon 740 bin 41 metreküp olarak kayıtlara geçti.