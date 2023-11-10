Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 585 lira 63 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 164 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 6 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 585 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 587 bin 873 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 14 milyon 72 bin 694 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 585 lira 63 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 518 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 164 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 6 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 723 bin 81 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 121 milyon 574 bin 664 metreküp olarak kayıtlara geçti.