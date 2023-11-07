Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 846 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 4 milyon 418 bin 366 lira oldu. Türkiye'ye 104 milyon 206 bin 570 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 846 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 418 bin 366 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 108 bin 370 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 846 lira, gaz ticaret miktarı ise 373 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 438 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 253 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 206 bin 570 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 105 milyon 128 bin 467 metreküp olarak kayıtlara geçti.