Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 847 lira 28 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 7 milyon 108 bin 370 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 847 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 108 bin 370 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 975 bin 376 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 847 lira 28 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 600 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 439 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 254 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 91 milyon 255 bin 929 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 91 milyon 117 bin 951 metreküp olarak kayıtlara geçti.