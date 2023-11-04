Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 877 lira 49 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 11 milyon 449 bin 876 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 877 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 449 bin 876 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 135 bin 572 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 877 lira 49 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 964 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 471 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 283 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 123 milyon 279 bin 234 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 122 milyon 887 bin 54 metreküp olarak kayıtlara geçti.