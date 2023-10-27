Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 840 lira 42 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 27 milyon 659 bin 8 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 840 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 27 milyon 659 bin 8 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 518 bin 774 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 840 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 537 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 447 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 357 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 96 milyon 995 bin 874 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 95 milyon 929 bin 122 metreküp olarak kayıtlara geçti.