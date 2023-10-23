Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 985 lira 61 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 534 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 436 lira 33 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 137 milyon 912 bin 226 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 985 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 75 bin 520 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 39 milyon 751 bin 534 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 985 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 915 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 534 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 436 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 912 bin 226 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 137 milyon 817 bin 358 metreküp olarak kayıtlara geçti.