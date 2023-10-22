Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 887 lira 85 kuruş olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 39 milyon 751 bin 534 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 887 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 39 milyon 751 bin 534 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 35 milyon 775 bin 330 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 887 lira 85 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 651 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 432 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 343 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 467 bin 519 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 300 bin 46 metreküp olarak kayıtlara geçti.