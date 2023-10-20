Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 962 lira 48 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 28 milyon 929 bin 945 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 962 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 28 milyon 929 bin 945 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 239 bin 755 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 962 lira 48 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 637 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 510 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 414 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 535 bin 204 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 487 bin 354 metreküp olarak kayıtlara geçti.