Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 990 lira 3 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 5 milyon 239 bin 755 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 990 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 239 bin 755 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 328 bin 458 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 990 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 474 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 539 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 440 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 359 bin 85 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 121 milyon 186 bin 263 metreküp olarak kayıtlara geçti.