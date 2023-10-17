Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 954 lira 18 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 4 milyon 567 bin 893 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 954 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 567 bin 893 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 31 milyon 929 bin 679 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 954 lira 18 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 417 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 501 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 406 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 171 bin 973 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 114 milyon 138 bin 523 metreküp olarak kayıtlara geçti.