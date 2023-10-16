Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 948 lira 2 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 495 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 400 lira 62 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 114 milyon 478 bin 210 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 948 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 31 milyon 929 bin 679 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 368 bin 893 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 948 lira 2 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 916 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 495 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 400 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 478 bin 210 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 370 bin 305 metreküp olarak kayıtlara geçti.