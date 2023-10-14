Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 968 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 14 milyon 785 bin 560 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 968 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 785 bin 560 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 26 bin 680 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 968 lira 50 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 348 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 516 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 420 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 993 bin 864 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 542 bin 427 metreküp olarak kayıtlara geçti.