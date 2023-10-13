Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 986 lira 7 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 7 milyon 26 bin 680 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 986 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 26 bin 680 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 22 milyon 230 bin 884 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 986 lira 7 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 639 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 535 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 436 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 428 bin 94 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 832 bin 344 metreküp olarak kayıtlara geçti.