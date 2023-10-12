Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 955 lira 96 kuruş olarak belirlendi. Piyasa hacmi ise 22 milyon 230 bin 884 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 955 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 22 milyon 230 bin 884 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 260 bin 878 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 955 lira 96 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 28 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 503 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 408 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 84 milyon 673 bin 300 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 84 milyon 221 bin 226 metreküp olarak kayıtlara geçti.