Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 938 lira 59 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 485 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 391 lira 66 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 105 milyon 555 bin 149 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 938 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 171 bin 381 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 37 milyon 307 bin 843 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 938 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 844 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 485 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 391 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 555 bin 149 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 384 bin 879 metreküp olarak kayıtlara geçti.