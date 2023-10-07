Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 911 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Piyasa hacmi ve gaz ticaret miktarı da açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 911 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 28 milyon 528 bin 50 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 18 milyon 528 bin 50 olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 911 lira 35 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 614 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 456 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 365 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 94 milyon 791 bin 503 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 93 milyon 686 bin 861 metreküp olarak kayıtlara geçti.