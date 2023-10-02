Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 840 lira 42 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 23 milyon 199 bin 170 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 840 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 23 milyon 199 bin 170 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 37 milyon 414 bin 784 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 840 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 140 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 382 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 298 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 815 bin 398 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 319 bin 556 metreküp olarak kayıtlara geçti.