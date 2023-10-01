Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 566 lira 33 kuruş olarak belirlendi. Piyasa hacmi ise 37 milyon 414 bin 784 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 566 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 37 milyon 414 bin 784 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 21 milyon 138 bin 560 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 566 lira 33 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 541 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 94 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 38 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 626 bin 177 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 172 bin 647 metreküp olarak kayıtlara geçti.