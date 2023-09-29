Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 688 lira 36 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 20 milyon 907 bin 680 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 688 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 907 bin 680 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 26 milyon 914 bin 471 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 688 lira 36 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 158 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 580 lira 41 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 203 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 90 milyon 746 bin 443 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 654 bin 767 metreküp olarak kayıtlara geçti.