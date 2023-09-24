Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 555 lira 5 kuruş olarak belirlendi. Piyasa hacmi ise 16 milyon 65 bin 486 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 555 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 65 bin 486 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 892 bin 170 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 555 lira 5 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 681 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 32 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 77 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 95 bin 396 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 711 bin 75 metreküp olarak kayıtlara geçti.