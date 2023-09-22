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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 675 lira 83 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 5 milyon 220 bin 128 lira oldu. Türkiye'ye 97 milyon 271 bin 160 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 675 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 220 bin 128 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 599 bin 50 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 675 lira 83 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 539 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 159 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 192 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 271 bin 160 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 98 milyon 388 bin 807 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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